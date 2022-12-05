СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах УПЦ МП в Полтавской области 5 декабря, 12:47 В Полтавской области СБУ проводит «контрразведывательные мероприятия» на объектах УПЦ МП (Фото:ssu.gov.ua)

В понедельник, 5 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо — Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

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В ведомстве добавили, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки „русского мира“ и чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».