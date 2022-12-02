«Несут угрозу жизни, здоровью и безопасности». Власти объяснили, почему в Украине хотят запретить УПЦ Московского патриархата 2 декабря, 15:46 В центре коммуникаций напомнили, что в храмах УПЦ МП распространяют российскую пропаганду (Фото:пресс-служба СБУ)

В Украине хотят запретить УПЦ Московского патриархата, поскольку эта религиозная организация нарушает права и свободы украинцев, сотрудничая со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Мининформполитики Spravdi в Telegram.

«Религиозные организации должны не нарушать права и свободы граждан, не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. Но объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства, сотрудничая со страной-агрессором», — говорится в сообщении.

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В центре коммуникаций напомнили, что в храмах УПЦ МП распространяют российскую пропаганду, прикрывают деятельность вражеских спецслужб и в них вербуют российскую агентуру.

УПЦ должна доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с московским патриархатом, который обслуживает режим российского диктатора Владимира Путина и его цели в агрессивной войне против Украины, добавили в Spravdi.

«Российские сетования на „религиозные гонения“ в Украине циничны и лицемерны после того, как на подконтрольных Москве территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь», — сообщают власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.



1 декабря Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.