Ночной ужас в Одессе. Россияне нанесли самый масштабный удар по центру города: разрушен собор, исторические и жилые дома — фоторепортаж 23 июля, 08:35 Россияне нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

NV собрал фото последствий ночной атаки по Одессе.

В городе разрушены шесть жилых домов, в том числе и многоквартирных. Также повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.



Видео дня

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: libkos / Instagram

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: libkos / Instagram

Фото: Одесский горсовет

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Одесская ОВА

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Одесский горсовет

Фото: Одесская ОВА

Посреди города образовались воронки от прилетов.

Фото: Одесский горсовет

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Утром спасатели и местные взялись разбирать последствия ночной атаки.

Фото: libkos / Instagram

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: libkos / Instagram

Ночная атака задела и Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Это самый большой православный храм города, который был заложен еще в 1794 году.

Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили. Теперь его разрушил ракетный удар по приказу Путина.

Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev

Фото: Думская

Фото: libkos / Instagram

Фото: libkos / Instagram

Фото: Суспільне.Одеса

Фото: Думская

Фото: Думская

После попадания в соборе начался пожар. Спасатели выносили из собора то, что уцелело.



Фото: Одесская ОВА

Фото: libkos / Instagram

Фото: libkos / Instagram

Фото: Суспільне.Одеса

Фото: Суспільне.Одеса

Фото: libkos / Instagram

Фото: Национальная полиция Украины

На утро последствия атаки показали в УПЦ МП. Там заявили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь и пробила до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши, вылетели все окна, повреждена внутренняя отделка и иконы.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: Одесская епархия УПЦ

Фото: libkos / Instagram

Также сильно пострадал Дом ученых. Там выбиты почти все старинные витражи и повреждена мебель. От взрыва погиб охранник ресторана, располагающегося на улице.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская