Ночной ужас в Одессе. Россияне нанесли самый масштабный удар по центру города: разрушен собор, исторические и жилые дома — фоторепортаж

23 июля, 08:35
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Россияне нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

Россияне нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг ударил пятью видами ракет. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и другие исторические здания.

NV собрал фото последствий ночной атаки по Одессе.

В городе разрушены шесть жилых домов, в том числе и многоквартирных. Также повреждены десятки автомобилей. Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Видео дня

REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
Одесский горсовет
Фото: Одесский горсовет
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
Одесская ОВА
Фото: Одесская ОВА
REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Одесский горсовет
Фото: Одесский горсовет
Одесская ОВА
Фото: Одесская ОВА

Посреди города образовались воронки от прилетов.

Одесский горсовет
Фото: Одесский горсовет
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Утром спасатели и местные взялись разбирать последствия ночной атаки.

libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram

Ночная атака задела и Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Это самый большой православный храм города, который был заложен еще в 1794 году.

Собор разрушили при Сталине, а в 2005 году его восстановили. Теперь его разрушил ракетный удар по приказу Путина.

REUTERS / Serhii Smolientsev
Фото: REUTERS / Serhii Smolientsev
Думская
Фото: Думская
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
Суспільне.Одеса
Фото: Суспільне.Одеса
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская

После попадания в соборе начался пожар. Спасатели выносили из собора то, что уцелело.

Одесская ОВА
Фото: Одесская ОВА
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
Суспільне.Одеса
Фото: Суспільне.Одеса
Суспільне.Одеса
Фото: Суспільне.Одеса
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

На утро последствия атаки показали в УПЦ МП. Там заявили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь и пробила до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши, вылетели все окна, повреждена внутренняя отделка и иконы.

Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
Одесская епархия УПЦ
Фото: Одесская епархия УПЦ
libkos / Instagram
Фото: libkos / Instagram

Также сильно пострадал Дом ученых. Там выбиты почти все старинные витражи и повреждена мебель. От взрыва погиб охранник ресторана, располагающегося на улице.

Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
Думская
Фото: Думская
Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область Одесса УПЦ МП Фоторепортаж Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака русская православная церковь в Украине

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