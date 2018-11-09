Украинский язык выигрывает в школах, но проигрывает в СМИ - подробности исследования о языковой ситуации

Сегодня, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Сколько украинцев говорят в семье на государственном языке и какова языковая ситуация в СМИ - рассказывает в своем сюжете Радио НВ.

Почти половина украинцев говорят в семье на украинском языке, но пресса все еще русифицирована. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора Положение украинского языка в 2018 году, обнародованные общественным движением Пространство свободы.

Четверть украинцев отметили, что говорят в быту на русском, почти столько же - в равной степени и на украинском, и на русском. Также отмечается, что более половины ведущих телеканалов начали использовать украинский в прайм-тайм. Такая же ситуация и с радиоэфире страны.

Больше всего украинского языка звучит в школах. Около 95% учащихся получают знания на государственном. Такого еще не было в современной истории Украины

Как рассказал в комментарии Радио НВ координатор проекта Положение украинского языка, журналист Сергей Стуканов, больше всего украинского языка звучит в школах. Около 95% учащихся получают знания на государственном. Стуканов говорит, что такого еще не было в современной истории Украины. В свою очередь, русский язык доминирует в периодической печати, интернете и сфере услуг, добавил он.

"Доля газет, издаваемых на украинском языке, даже снизилась по сравнению с прошлым годом и составляет лишь 34% от суммарного тиража, - рассказал Стуканов. - В журналах, периодике - подобная ситуация. Как и в интернете - среди 100 самых популярных среди украинцев сайтов только 10% являются украиноязычными. Наиболее проблемными остаются эти сферы. Кроме того, не следует забывать и о сфере услуг - эта сфера также не регулируется законодательством".

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В книгоиздании действительно значительно вырос спрос на украиноязычные книги, заявил в комментарии Радио НВ генеральный директор издания Фолио Александр Красовицкий. Это произошло благодаря появлению качественных переводов и популяризации украинских писателей - при том, что государство не дискриминирует издательства за печать книг на русском языке, и они есть в свободном доступе, добавил Красовицкий.

"Фолио работает на двух языках. По данным на прошлый год, у нас примерно 60% названный были на русском языке, а в этом году - примерно 70% на украинском. Где-то 25% - на русском и 5% - на английском и других языках, - рассказал Красовицкий. - Соответственно, [такая] динамика. Мы рыночное издательство, потому эта судьба, наверное, соответсвует тому, что происходит на рынке".

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Главный редактор журнала Новое Время Виталий Сыч говорит, что, к сожалению, украиноязычная периодика не пользуется спросом среди населения. Основной доход журналы и газеты получают в городах-миллионниках, где преобладает русский. В городах западной Украины также читают русскоязычные журналы, но из-за качественных текстов, и поэтому языковой вопрос отходит на второй план, добавил Сыч.

Основной доход журналы и газеты получают в городах-миллионниках, где преобладает русский язык

"Мы когда-то издавали огромное количество изданий, журналов и газет. Мы были первыми – у нас был американский собственник, – кто решил, что нужно начать выпускать глянцевое издание на украинском языке, - вспоминает Сыч. – Мол, страна практически говорит пополам – на русском и украинском, - а топ-20 "глосси", глянцевых изданий, выходят на русском языке. Это же огромная неосвоенная ниша на украинском языке, давайте ринемся туда. Он [собственик издательского дома] продал часть акций на IPO, заработал на этом $11 млн и значительную часть этих денег вложил в создание трех изданий: это были Новинар, Пані и Вона. Как мы выяснили, [предположения] о том, что нужно выходить на украинском языке, что "мы вас ждем" оказались преувеличенными".

Как телеведущий Александр Педан выучил украинский язык

На самом деле украинский язык улучшил свое положение лишь там, где вмешалось государство, а в обществе все еще преобладает русский, заявил в комментарии Радио НВ доктор филологических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Пономарев. По его словам, государство не может этого контролировать, добавил он.

"На телевидении стало еще хуже, чем было в СССР. Ну, может, диктор еще говорит [на правильном украинском], а все приглашенные - не говорят, - констатировал Пономарев. - А на радио что делается?! Есть люди - это социологи, политологи - им нужно сказать, они и будут говорить на украинском языке. А им никто ничего не говорит [не исправляет ошибки]. Речь идет не о межличностном общении, а об официальном - должно быть все украинском языке".