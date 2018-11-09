Только украинский, только хардкор. Почему русскоязычные украинцы переходят на государственный язык

Дарья Черкашина приехала в Киев из русскоговорящего Севастополя 11 лет назад, а два года назад полностью перешла на украинский

Украина в пятницу, 9 ноября, отмечает День украинской письменности и языка. Представители отечественного среднего класса последние пару лет все чаще сознательно переходят в общении на украинский язык, пишет журнал Новое Время.

Желание преодолеть собственную слабость

Дарья Черкашина, директор по маркетингу и коммуникациям ProZorro, 11 лет назад приехала в столицу из тотально русскоговорящего Севастополя. И не ощутила потребности менять язык бытового общения.

Но два года назад она полностью перешла на украинский. Сыграло свою роль желание преодолеть собственную слабость: ранее бывшая крымчанка дважды пыталась заговорить на языке Тараса Шевченко, и обе попытки завершились провалом. “Мне было тяжело переходить на украинский во время разговора: я постоянно говорила на суржике и со страшным акцентом”, - вспоминает Черкашина. Однако сейчас подобных проблем у сотрудницы ProZorro нет: она захотела изъясняться по‑украински и добилась своего.

Черкашина помнит, что некоторые ее знакомые поначалу подшучивали над ней. Но большинство друзей ее выбор откровенно поддержали: мол, молодец, что так упорно пытаешься перейти на украинский. “Это меня вдохновляло”, - рассказывает она.

Тогда же Черкашина дала себе слово: ни при каких обстоятельствах не переходить на русский язык. Даже на собеседованиях, совещаниях и важных выступлениях. “Только украинский, только хардкор”,- поясняет бывшая жительница Севастополя.

За три месяца “переходного периода” девушка прекратила страдать сама, мучить окружающих и как‑то незаметно начала даже думать по‑украински.

Майдан и война

Артем Волхонский, руководитель по развитию digital-сервисов Нова Пошта, стал говорить исключительно по‑украински на работе и в семье чуть раньше - три года назад. И стимулом для него стали события последних лет. “Думаю, мы бы и так перешли, но Майдан, а потом война стали катализатором”, - рассказывает он.

Для Артема Волхонского катализаторами для перехода на украинский стали Майдан и война / Фото: Artyom Volkhonskyi via Facebook

С 2014 года супруги Волхонские покупают книги только на украинском, все гаджеты также перевели на него. Языки общения их ребенка в детском саду - украинский и английский.

Волхонский объясняет: он и жена четче осознали, что значит их личная роль в поддержке гражданского общества и государства. “Один из главнейших символов государства - язык. Это [переход на украинский] такой же способ развивать страну, как, например, не давать взятки и платить налоги”, - объясняет сотрудник Новой пошты.

Мария Гречанык, 31‑летний психолог из Запорожья, также называет Майдан и начало войны Рубиконом, за которым началась ее персональная языковая украинизация. “Я психолог и понимаю: язык формирует наше сознание”, - рассказывает она.

Мол, если человек говорит по‑русски, он в основном ищет и русскоязычный контент. И так получается, что часто черпает информацию из российских ресурсов. Если же человек украиноязычен, то он и вокруг себя формирует соответствующий контент.

Сейчас Гречанык перешла на украинский, ее муж остался русскоязычным. Но со своим двухлетним ребенком оба родителя говорят по‑украински.

На работе же психолог продолжает общаться на русском с говорящими на нем клиентами: мол, тем так комфортнее. “В работе я некатегорична, для меня главное - контакт с человеком”, - объясняет Гречанык.

Самоидентификация

Войну в контексте языкового выбора упоминает и Катерина Викторенкова, руководитель проектов Юридической сотни. Она россиянка, переехала в Киев девять лет назад и вообще не знала украинского языка. В Украине у нее своя семья и четверо детей.

Чтобы полностью перейти на украинский россиянка Катерина Викторенкова провела семейный отпуск во Львове / Фото: Катерина Вікторенкова via Facebook

Когда началось противостояние на востоке, для Викторенковой остро встал вопрос самоидентификации: она не хотела себя ассоциировать со страной, напавшей на Украину. “Я вроде бы и здесь [в Украине], но я будто и “они” [Россия]",— объясняет она.

Чтобы быть “здесь”, Викторенкова для начала наняла украиноязычную няню своим детям. Самой же ей мова давалась сложно: сказалось то, что в Киеве непросто погрузиться в нужную языковую среду. Тогда Викторенкова - а дело было в 2015‑м - провела семейный летний отпуск во Львове. И это помогло. “Тяжело было, когда знакомые говорили: да не мучайся, не ломай язык, говори по‑русски, тебе же так проще, - вспоминает она. - Я отвечала: терпите”.

Рождение детей

Среди сознательно выбравших украинский много и тех, для кого поворотным моментом стало рождение детей.

По словам юриста Дмитрия Гадомского, как только на свет появилась его дочь, они с женой решили: с ребенком оба станут говорить по‑украински. “Проживая в Киеве, русский она и так выучит, потому что на улицах его много”, - говорит юрист.

Юрист Дмитрий Гадомский и его жена после рождения дочери решили говорить с ней только на украинском / Фото: Dima Gadomsky via Facebook

Подобных историй в последние годы становится все больше, говорят эксперты.

Наталья Вовк, директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука и EastOne, рассказывает, что выросла в русскоязычной семье. Ее муж - Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий,- родом с Подолья, и для него украинский является базовым. После свадьбы супруги “на автомате” продолжили общение на удобных для них языках. Их друзья-иностранцы часто удивлялись: как муж и жена между собой говорят на разных языках и не ощущают дискомфорта?

Рождение ребенка стало точкой перехода: семья Вовк единогласно решила, что сын должен быть носителем украинской идентичности, и базовый язык у него будет соответствующим.

Теперь не только оба родителя общаются с сыном на украинском - они и няню ему нашли подходящую.

А на каком языке говорите вы?

Читайте полный текст материала в журнале Новое Время - №40 от 3 ноября 2017 года