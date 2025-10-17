Силы обороны уничтожили Смерч, который месяцами обстреливал Николаевскую область — видео

17 октября, 15:55
Силы обороны уничтожили советскую реактивную систему залпового огня БМ-30 Смерч, из которой российские оккупанты в течение трех месяцев обстреливали Николаевскую область.

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и подразделения Сил обороны Юга.

По их данным, ударными дронами и благодаря аэроразведке подразделения Lasar’s Group в зоне группировки Юг на Херсонщине на расстоянии почти пятидесяти километров было поражено БМ-30 Смерч.

Ким уточнил, что именно эта установка неоднократно обстреливала поля Николаевской области в течение последних трех месяцев.

БМ-30 Смерч — тяжелая многоствольная реактивная система калибра 300 мм, принятая на вооружение в конце 1980-х годов. Она предназначена для поражения скоплений живой силы, бронетехники, артиллерийских батарей, командных пунктов, складов и узлов связи на больших расстояниях.

Система имеет 12 пусковых труб и способна выпустить залп за около 38 секунд. Дальность поражения зависит от типа ракеты: стандартные снаряды преодолевают около 70−90 км, модернизированные — до 120 км и более.

Смерч также может использовать различные типы боеприпасов — фугасные, кассетные, термобарические, самонаводящиеся или осколочно-фугасные.

