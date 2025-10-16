Авиаудар с самолета Су-34. В Сети написали о первой атаке КАБ по Николаеву: что говорят Воздушные силы

16 октября, 13:50
Российский самолет Су-34 осуществил пуск авиаснаряда по Николаеву 16 октября 2025 года

Российский самолет Су-34 осуществил пуск авиаснаряда по Николаеву 16 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Войска страны-агрессора России в четверг, 16 октября, совершили авиаудар по Николаеву с самолета Су-34. Сейчас тип примененного авиационного средства поражения устанавливается, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Пуск из Су-34 из акватории Черного моря был осуществлен около 12:00. Российские войска направили средство воздушного нападения в сторону Николаева.

Сейчас место падения установлено, пострадавших нет, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ранее 16 октября в Николаеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения КАБ (управляемой авиабомбы, укр. — КАБ). Воздушные силы информировали о движении авиабомбы на город.

Впоследствии мониторинговые Telegram-каналы написали, что Россия впервые испытала на Николаеве свой модернизированный КАБ дальностью 150 км.

Редактор: Юлия Рябовил

Николаев Авиаудар Су-34 Воздушные силы Вооруженных сил Украины КАБ

