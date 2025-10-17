Летел не простой КАБ. Чем ударили по Николаеву

Много шума, но все же российские оккупационные войска применили средство поражения, явно преодолевающее 120 — 150 км и имеющее скорость полета не менее 500 км/ч. Кроме того, пуск осуществлялся с высоты 9 500 метров.

Очевидно, что при разумных допущениях (падение в установившемся планирующем режиме) можно взять приближение ≈𝐻x (𝐿/𝐷), но не по одной категории на высоте 9 500 метров мы не получим результат в 120−150 км. Это значит, что это был не простой КАБ, а комплекс с реактивным двигателем типа Гром-1. Не исключено, что модификация Гром-1Е с улучшенной силовой установкой.

Панику и нервозность отставляем

Поэтому панику и нервозность отставляем. Это средство поражения не является массовым, и на России отсутствует его масштабное серийное производство, выпускают эту недоракету/недобомбу десятками в месяц, но не сотнями или тысячами. Кроме того, наличие реактивного двигателя, позволяет системам ПВО на эту недоракету реагировать соответствующим образом, а потому, по сравнению с классическим КАБ у нее меньше шансов прорвать эшелонированное ПВО.

Но немаловажным остается тот факт, что оккупанты начинают это средство применять по тем областям, где ранее оно не применялось. Осмелели? Улучшили характеристики?

Вариантов ответа может быть несколько, но все, что было здесь написано, это мнение частного лица, а всех остальных призываю просто дождаться исчерпывающих объяснений официальных источников.

