Продвигаются вперед. На Таврическом направлении ВСУ имеют успехи, потери врага составили почти две роты — Тарнавский

1 июля, 19:23
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян (Фото:скрин видео/Александр Тарнавский/Telegram)

ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян (Фото:скрин видео/Александр Тарнавский/Telegram)

На Таврическом направлении украинские военные имеют успехи и продвижение вперед. В течение суток они уничтожили почти две роты оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты», — говорится в сообщении.

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Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники:

  • БТР;
  • БМ-21 Град;
  • противотанковая пушка МТ-12 Рапира;
  • 3 БпЛА Zala;
  • 3 пушки 2А36 Гиацинт-Б;
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион;
  • гаубица 2А65 Мста-Б;
  • автомобильная техника.

В частности было уничтожено четыре склада боеприпасов врага.

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери Александр Тарнавский

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