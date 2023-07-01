Продвигаются вперед. На Таврическом направлении ВСУ имеют успехи, потери врага составили почти две роты — Тарнавский
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян (Фото:скрин видео/Александр Тарнавский/Telegram)
На Таврическом направлении украинские военные имеют успехи и продвижение вперед. В течение суток они уничтожили почти две роты оккупантов.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в своем Telegram.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты», — говорится в сообщении.
Также наши военные уничтожили 14 единиц российской техники:
- БТР;
- БМ-21 Град;
- противотанковая пушка МТ-12 Рапира;
- 3 БпЛА Zala;
- 3 пушки 2А36 Гиацинт-Б;
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 Пион;
- гаубица 2А65 Мста-Б;
- автомобильная техника.
В частности было уничтожено четыре склада боеприпасов врага.
За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.