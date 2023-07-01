«Адские ночи». Спецназовцы СБУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за июнь 1 июля, 15:23 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Спецподразделение Белый волк Центра спецопераций А СБУ продолжает устраивать для врага «адские ночи». Только за июнь они поразили 119 вражеских целей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Список потерь оккупантов пополнили:

23 танка;

8 БМП и 2 МТЛБ;

18 броневиков и 3 военных авто;

10 артиллерийских систем и РСЗО;

2 единицы спецтехники; Видео дня

2 средства РЭР и РЭБ;

34 блиндажа и 11 огневых позиций;

3 склада БК и 3 места сосредоточения личного состава.

Также было ликвидировано около 40 оккупантов и ранены 110 единиц личного состава.

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.