«Адские ночи». Спецназовцы СБУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за июнь

1 июля, 15:23
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Спецподразделение Белый волк Центра спецопераций А СБУ продолжает устраивать для врага «адские ночи». Только за июнь они поразили 119 вражеских целей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Список потерь оккупантов пополнили:

  • 23 танка;

  • 8 БМП и 2 МТЛБ;

  • 18 броневиков и 3 военных авто;

  • 10 артиллерийских систем и РСЗО;

  • 2 единицы спецтехники;

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  • 2 средства РЭР и РЭБ;

  • 34 блиндажа и 11 огневых позиций;

  • 3 склада БК и 3 места сосредоточения личного состава.

Также было ликвидировано около 40 оккупантов и ранены 110 единиц личного состава.

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины российские потери потери врага

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