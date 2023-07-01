«Адские ночи». Спецназовцы СБУ рассказали, сколько вражеских целей уничтожили за июнь
Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
Спецподразделение Белый волк Центра спецопераций А СБУ продолжает устраивать для врага «адские ночи». Только за июнь они поразили 119 вражеских целей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
Список потерь оккупантов пополнили:
23 танка;
8 БМП и 2 МТЛБ;
18 броневиков и 3 военных авто;
10 артиллерийских систем и РСЗО;
2 единицы спецтехники;Видео дня
2 средства РЭР и РЭБ;
34 блиндажа и 11 огневых позиций;
3 склада БК и 3 места сосредоточения личного состава.
Также было ликвидировано около 40 оккупантов и ранены 110 единиц личного состава.
За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.