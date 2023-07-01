Потери россиян: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники — Генштаб

1 июля, 08:44
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Оккупанты (Фото:Генштаб)

Оккупанты (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 27 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава- около 228870 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед,

Видео дня

  • артиллерийских систем — 4162 (+35) ед,
  • РСЗО — 632 (+2) ед,
  • средств ППО — 389 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),
  • крылатых ракет — 1261 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед,
  • специальная техника — 580 (+11).

Генштаб также сообщил о попытках российских оккупантов наступать на пяти направлениях, которые оказались безуспешными.

Основные усилия враг сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Генштаб ВСУ российские потери

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