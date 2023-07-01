Потери россиян: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники — Генштаб
Оккупанты (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 27 июня, потери РФ составляют:
- личного состава- около 228870 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4042 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7868 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 4162 (+35) ед,
- РСЗО — 632 (+2) ед,
- средств ППО — 389 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),
- крылатых ракет — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9) ед,
- специальная техника — 580 (+11).
Генштаб также сообщил о попытках российских оккупантов наступать на пяти направлениях, которые оказались безуспешными.
Основные усилия враг сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения