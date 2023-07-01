Потери россиян: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники — Генштаб 1 июля, 08:44 Оккупанты (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки, 30 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют почти 229 тыс. военнослужащих.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 27 июня, потери РФ составляют:

личного состава- около 228870 ( +530) человек ликвидировано,



танков — 4042 ( +1) ед,

боевых бронированных машин — 7868 ( +5) ед,

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артиллерийских систем — 4162 ( +35) ед,

РСЗО — 632 ( +2) ед,

средств ППО — 389 ( +0) ед,

самолетов — 315 ( +0) ед,

вертолетов — 308 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3545 ( +26),

крылатых ракет — 1261 ( +0),

корабли /катера — 18 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6794 ( +9) ед,

специальная техника — 580 ( +11).

Генштаб также сообщил о попытках российских оккупантов наступать на пяти направлениях, которые оказались безуспешными.



Основные усилия враг сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения

