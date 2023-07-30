«Не хлопком одним». Украинские партизаны провели диверсию в Мариуполе — Центр нацсопротивления 30 июля, 12:38 Украинские партизаны провели диверсионную операцию в Мариуполе (Фото:Сопротивление/Telegram)

В субботу, 29 июля, украинские партизаны провели диверсионную операцию в Мариуполе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что партизаны обезвредила три военных грузовика, повредила здание, где располагается военно-инженерное подразделение оккупантов, и вывела из строя производство «зубов дракона».

Видео дня

«Не хлопком одним…», — сказал один из участников группы сопротивления.





Ранее украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе.