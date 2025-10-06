Украинские военные изрядно продвинулись в развитии дроновых технологий — это касается как самих разработок, так и технологий запуска. Однако россияне впереди в ракетных разработках.

Об этом Роман Парханов, заместитель командира 14-ого отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рассказал в интервью NV.

Военный заявил, что сейчас украинская и российская армии — две наиболее мощные в мире, ведь они воюют и постоянно развиваются. При этом обе страны следуют примерам друг друга и копируют определенные разработки и технологии.

«У нас нет столько людей, чтобы противостоять их „мясным“ штурмам, поэтому мы должны развиваться технически. Это преимущество, которое мы должны использовать. Мы должны двигаться вперед и делать больше, чтобы они не успевали копировать», — отметил военный.

В частности, заместитель командира 14-го отдельного полка БпАК отметил, что россияне скопировали у украинцев технологии запуска дронов. Сначала оккупанты применяли шахеды для линейных поражений: дрон поднимался, летел, а дальше попадал или не попадал в цель. С их уничтожением хорошо справлялись мобильно-огневые группы (МОГ).

«Теперь они учатся у нас, как запускать дроны. Сейчас они разрабатывают программу залета шахедов и других дронов и средств поражения с разных сторон и высот. Они используют различные технологии. И этому они учатся у нас», — сказал Парханов.

Россияне также переняли опыт украинских военных по использованию FPV-дронов для дальнобойных поражений.

К тому же, украинские вооруженные силы были первыми, кто применил дроны-перехватчики. Парханов считает, что и эту разработку будут пытаться копировать россияне. «Пока что это наше преимущество, но, я думаю, так будет недолго. Как показывает опыт, ситуация начинает меняться через три месяца, а через шесть — меняется на 180 градусов. Поэтому ближайшие шесть месяцев в этом будет развитие, — сказал он, — Когда преимущество сведется на нет, будут какие-то новые разработки, которые будут использоваться для того, чтобы снизить возможности нашего врага».

При этом захватчики первые применили дроны на оптоволокне — украинские защитники учились этому у них.

Кроме того, по мнению Парханова, украинцам стоит последовать примеру россиян по развитию ракет. «Это будущее, надо смотреть, как они это делают, и догонять их. Даже не ракетные разработки, а то, как они их используют. Рано или поздно, а я думаю, что рано, у нас будут такие же ракеты, как и у них. Но применение — комплексное решение. Они применяют разные ракеты на разных высотах», — добавил он.

Также он считает, что нужно учиться тому, как россияне используют свои системы противовоздушной обороны против ракет.