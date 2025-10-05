Роман Парханов, заместитель командира 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рассказал NV, как дроны могут бить на расстоянии более 1 тыс. км, где у россиян больше всего ПВО и когда запылает Москва.

«Только за неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории врага. Из них 33 — военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 — это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, производящие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны», — отчитался недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говоря о дальнобойных ударах (дипстрайки) подразделений Сил беспилотных систем (СБС).

Вследствие подобных дипстрайков Кремль не только теряет логистику и обеспечение своей армии, но и сталкивается с топливным кризисом, — ведь украинские беспилотники начали системно попадать по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в глубине территории РФ. Иногда речь идет об объектах, расположенных за 1,5 тыс. км от государственной границы.

Как подобное стало возможным? Как украинские военные готовятся к дальнобойным ударам? И когда к ударным дронам СБС добавятся еще и ракеты? Об этом NV поговорил с Романом Пархановым, заместителем командира 14-го отдельного полка БпАК, — это подразделение как раз и специализируется на дипстрайках.