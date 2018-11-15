Украинская компания будет мониторить эмоции работников. Для чего проводят такой эксперимент

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт ввел мониторинг эмоций сотрудников. Это сделали с целью повышения производительности труда, сообщил глава правления компании Юрий Косюк на форуме Дирижеры изменений. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Косюк отметил, что исследования доказали - счастливые люди более производительные. По словам Косюка, с несчастными плотно работают психологи и сотрудники HR. Специалисты пытаются что-то предложить этим людям для исправления ситуации, но при отсутствии изменений этих людей заменяют.

Камеры наблюдения

Пока система работает в тестовом режиме, на нее согласились 70 работников-добровольцев за ними следят 70 камер, рассказала менеджер по персоналу Агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Ксения Прожогина.

За 70 работниками-добровольцами следят камеры

По ее словам, это прежде всего должно помочь работникам чувствовать себя хорошо и решить свои проблемы, как в коллективе, так и, возможно, личные.

"Если система обнаруживает, что на протяжении долгого периода человек несчастливый, то она тогда дает знак руководителю и HR. Они начинают разбираться, что происходит с человеком. Семья ли это, или ему дали проект, который его не интересует", - рассказала Прожогина.

Сейчас реакция работников, по крайней мере, добровольцев, была положительная, и они заинтересовались этой технологией, добавила Ксения Прожогина. По ее словам, это также поможет тем, кто чувствует профессиональное истощение.

Принцип, используемый в агрохолдинге Мироновский хлебопродукт, уже давно популярен в других компаниях мира. Чтобы повысить производительность своих работников, работодатели учитывают такой аспект, как эмоциональный интеллект. Эту ментальную способность в книге Эмоциональный интеллект в бизнесе описал еще 20 лет назад Дэниэл Гоулман.

Мировая практика эмоционального интеллекта

Военно-воздушные силы США использовали специальный опросник при приеме работников. Наиболее успешными в работе были те, кто обладал такими компонентами, как уверенность, эмпатия и осознание своих эмоций. Тест позволил предсказать успешность будущих сотрудников почти втрое.

Процедуру разбора кандидатов утвердили приказом министра обороны для всех вооруженных сил США

Благодаря этому расходы организации сократились на 3 млн долларов ежегодно. Впоследствии соответствующую процедуру разбора кандидатов утвердили приказом министра обороны для всех вооруженных сил США. Когда в отделении по страхованию жизни American Express произошел кризис, специальная команда экспертов выяснила, что причиной катастрофического падения продаж являются эмоции потенциальных покупателей и финансовых консультантов. American Express была первой компанией, которая запустила программу обучения эмоциональной компетентности для своих сотрудников. После ее прохождения почти 90% консультаций повысили эффективность своей работы.

Фирма по производству напитков McClelland's вынуждена была уволить больше половины руководителей подразделений в течение двух лет. Когда они начали подбирать руководителей на основе компетенции эмоционального интеллекта, им пришлось уволить только 6% в течение такого же срока. Кроме этого, лидеры подразделений, обладающие необходимыми компетенциями, перевыполняли план на 15-20%.

Менеджеры по продажам Loreal, подобранные на основе ключевых компетенций эмоционального интеллекта, продают в год более чем на 90 тыс. больше, чем сотрудники, которых взяли на работу по старой системе найма.

Внутренняя диагностика работника

Такой метод является полностью успешным, но немного украинских компаний заказывают так называемый эмоциональный мониторинг сотрудников, рассказал эксперт по вопросам бизнес-коммуникаций Иван Холопонин компании Olerom. Эмоциям работников уделяют недостаточно внимания, так как считают другие проблемы более важными. Например, продажи, менеджмент и тому подобное. Но есть компании, которые активно мониторят эмоциональный фон персонала. Они заказывают тренинги, проводят внутреннюю диагностику.

Один из основных принципов эмоционального мониторинга - вовремя заметить изменения настроений сотрудника, чтобы скорректировать его дальнейшее место в компании.