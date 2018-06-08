Политзаключенные в РФ: украинец Клых также объявил голодовку

Недавно Станислав Клых провел шесть дней в коме. Он уже пятый украинский политзаключенный, который объявил голодовку

Осужденный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.

Об этом рассказала его мама во время встречи родных "пленников Кремля" с руководством страны, в том числе и президентом Петром Порошенко.

О ходе разговора сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, представитель в гуманитарной подгруппе на минских переговорах.

"Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом, и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - говорится в отчете.

За время голодовки Клых позволили позвонить родным. Он в ходе беседы с семьей жаловался на здоровье.

О сроке голодания Клыха не указывается.

"Недавно я получила письмо от адвоката Станислава Клыха, которому удалось его посетить, об очень страшные вещи: у него значительно ухудшилось здоровье. Станислав имеет значительные проблемы со здоровьем, и он боится еще раз попасть в психиатрическую больницу", - рассказывала Геращенко 15 мая.

Ранее он провел шесть дней в коме.

Напомним, удерживаемые в российских тюрьмах украинцы объявили голодовку: крымчанин Владимир Балух (голодает с 19 марта, начал принимать сухари и кисель), Олег Сенцов (с 14 мая), Александр Кольченко (решил поддержать Сенцова и объявил голодовку 31 мая, 7 июня прекратил ), военный Александр Шумков (тоже в поддержку Сенцова начал голодать 25 мая).

6 июня МИД Великобритании распространило заявление с требованием к России освободить 70-х украинских политзаключенных.

Станислава Клыха сейчас удерживают в российской Верхнеуральской колонии.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клых - первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а их показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Карпюка и Клыха политзаключенными.