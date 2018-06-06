Лондон требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных

Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политзаключенных.

Соответствующее заявление 6 июня распространило Министерство иностранных дел королевства.

"Их приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, не кажущиеся такими, которые соответствуют международным стандартам. Лишение их воли, как и остальных 70 украинцев, включая крымских татар, свидетельствует о системных преследованиях Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма ", - говорится в заявлении.

Также в Лондоне выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александр Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха. Эти четверо украинцев содержатся в российских тюрьмах по сфабрикованным делам и соблюдают режим голодания.

Отмечается, что их уголовные дела, как и задержание других украинцев, выглядят политически мотивированными.

"Мы призываем Россию освободить их немедленно", - отметили в заявлении.

Смотрите также

Напомним, в среду, 6 июня украинский активист, фермер из Крыма в российском СИЗО восьмидесятых день придерживается голодания, режиссер Олег Сенцов голодает уже 24 дня. Шумков и Кольченко объявили голодовку в поддержку Сенцова.

Днем ранее Сенцов написал и передал сестре письмо к лидерам стран Большой семерки с просьбой помочь освободить украинских политзаключенных из РФ.

В последние дни в РФ задержали еще одного украинца, которого обвинили в контрабанде запчастей к военной технике. Однако его задержали не на границе, хотя по таким обвинениям обычно задерживают при пересечении границ.

Украина в очередной раз обратилась к представителям России в Трехсторонний контактной группе с официальным предложением рассмотреть возможность обмена 23 россиян, осужденных в Украине, на содержащихся в тюрьмах РФ украинцев.

Украинский МИД требует от РФ освободить "пленников Кремля".