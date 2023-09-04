Украинцам без российских паспортов на оккупированных территориях отказывают в медицинской помощи — ЦНС 4 сентября, 17:17 Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Жителям временно оккупированных территорий, которые отказались получать паспорта страны-агрессора России, оккупанты не предоставляют медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

В центре подчеркнули, что россияне ищут новые способы вынудить жителей временно оккупированных территорий оформляли российские паспорта.

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«В больницах временно оккупированной Запорожской области с 1 сентября не будут обслуживать украинцев, если у них нет российского гражданства», — говорится в сообщении.

Также, по данным центра, ранее были зафиксированы случаи, когда старшеклассникам отказывали в допущении к занятиям в школах из-за отсутствия российского паспорта.

«Списки всех людей, отказывающихся получать паспорт, передаются в так называемые отделы миграции. После того, как списки были представлены, у людей есть 10 дней для исправления ситуации. Только после этого их допускают к занятиям», — утверждает ЦНС.