Украинцам без российских паспортов на оккупированных территориях отказывают в медицинской помощи — ЦНС

4 сентября, 17:17
Поделиться:
Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Жителям временно оккупированных территорий, которые отказались получать паспорта страны-агрессора России, оккупанты не предоставляют медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

В центре подчеркнули, что россияне ищут новые способы вынудить жителей временно оккупированных территорий оформляли российские паспорта.

Видео дня

«В больницах временно оккупированной Запорожской области с 1 сентября не будут обслуживать украинцев, если у них нет российского гражданства», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters) С начала года россияне похитили более тысячи украинцев на оккупированных территориях — ЦНС

Также, по данным центра, ранее были зафиксированы случаи, когда старшеклассникам отказывали в допущении к занятиям в школах из-за отсутствия российского паспорта.

«Списки всех людей, отказывающихся получать паспорт, передаются в так называемые отделы миграции. После того, как списки были представлены, у людей есть 10 дней для исправления ситуации. Только после этого их допускают к занятиям», — утверждает ЦНС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оккупант Российский паспорт Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X