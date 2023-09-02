С начала года россияне похитили более тысячи украинцев на оккупированных территориях — ЦНС 2 сентября, 13:14 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала года россияне задержали и похитили более тысячи украинцев на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, оккупанты репрессируют украинцев за то, что те не признают «власть» захватчиков.

Сообщается, что сейчас похищенные украинцы находятся в фильтрационных лагерях, где их удерживают «без суда и следствия» только за то, что они украинцы.

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«Типичная тактика оккупантов: уничтожить все украинское, поставить марионеточную власть, создать псевдоместные СМИ, под дулами автоматов проводить „выборы“, а всех несогласных уничтожить или запугать», — отметили в ЦНС.

Фильтрационные лагеря — тюрьмы для гражданских и военнопленных, которые российские оккупанты используют для удержания людей на время проверок.

Через лагеря также осуществляется принудительное выселение украинских граждан в экономически депрессивные регионы России.

По данным отчета исследователей Йельского университета, только по состоянию на август прошлого года войска РФ организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан.

Лагеря находятся в зданиях бывших школ, рынков или обычных тюрем.

8 июня 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что для противодействия сопротивлению местных жителей, командование российских войск применяет жесткие массовые карательные акции. Кирилловка Запорожской области в течение нескольких дней была окружена российскими войсками. Это делали с целью фильтрации местного населения: проводились обыски на объектах инфраструктуры и в помещениях граждан.