Из-за отказа от паспорта РФ. Оккупанты усиливают репрессии против населения на временно захваченных территориях — ЦНС 18 июня, 08:20 Паспорт России (Фото:RJA1988 / pixabay)

Оккупанты усиливают репрессии против гражданского населения на временно захваченных территориях Украины из-за сопротивления принудительной паспортизации. В то же время местные жители продолжают сопротивляться.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Мариуполе жители получают угрозы увольнения за отказ от российского паспорта. В Энергодаре сотрудники ЗАЭС подвергаются физическим пыткам и проверкам. А в Мелитополе «материнский капитал» могут иметь только те, кто оформил новорожденным гражданство РФ. Тем временем в Мирном жителям без российского паспорта делают принудительную дактилоскопию.

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Кроме того, как сообщает ЦНС, сотрудники ФСБ РФ проводят регулярные обыски частных домов жителей Энергодара, которые отказываются получать российские паспорта.

В свою очередь, оккупационная «администрация» временно оккупированного Крыма усиливает контроль перемещения населения на территорию полуострова.

По данным ЦНС, при пересечении ДАПП Перекоп от граждан Украины без российского паспорта требуют прохождения опроса с использованием полиграфа.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе врач скорой помощи отказал в госпитализации ребенку, потому что у него не было гражданства России.