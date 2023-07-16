Постепенно истощают врага. ВСУ совершенствуют стратегию летнего контрнаступления — ISW

16 июля, 07:26
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные скорректировали стратегию контрнаступления, чтобы минимизировать потери и продолжить наносить удары по российским силам.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

Аналитики, ссылаясь на данные газеты NYT сообщают, что неназванные американские и европейские чиновники оценили, что российские силы в течение первых двух недель контрнаступления уничтожили до 20% вооружения, предоставленного Западом Украине.

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Издание сообщило, что официальные лица заявили, что уровень потерь снизился до 10% в течение следующих недель благодаря изменению украинской стратегии. Украинские военные изменили тактику, сосредоточившись на истощении российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия вместо широкомасштабных штурмов. Это соответствует заявлению украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного от 14 июля о том, что усиление украинского непрямого огня может как прижать российские силы, так и свести к минимуму украинские потери".

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По предварительной оценке ISW от 4 июля, украинские силы, похоже, сосредотачиваются на создании асимметричного градиента потерь, сохраняя украинскую живую силу ценой медленной деоккупации территорий и постепенно истощая российскую живую силу и технику.

«Украинские военные, вероятно, совершенствовали свою контрнаступательную стратегию в течение нескольких недель. Более масштабные последствия этих корректировок только сейчас становятся понятными для некоторых наблюдателей. Украина, вероятно, будет продолжать корректировать свою стратегию и ее реализацию в течение всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу», — говорится в отчете института.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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