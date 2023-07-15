Контрнаступление замедлилось. Украина изменила тактику из-за значительных потерь техники — NYT

15 июля, 16:26
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В начале контрнаступления Украина потеряла до 20% военной техники (Фото:Radio Free Europe / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В начале контрнаступления Украина потеряла до 20% военной техники (Фото:Radio Free Europe / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В начале контрнаступления Украина потеряла до 20% своего вооружения и бронетехники, пишет New York Times. Потери удалось снизить после того, как украинские командиры пересмотрели тактику, а сама контрнаступательная кампания замедлилась.

Как пишет издание, по данным американских и европейских чиновников, в первые две недели контрнаступления около 20% украинского вооружения было повреждено или уничтожено. Потери включали, в том числе и предоставленные западом боевые машины — танки и бронетранспортеры.

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Уровень потерь упал примерно до 10% в последующие недели, что позволило Украине сохранить больше войск и техники, необходимых для большого наступления, которое, как утверждают украинские чиновники, еще впереди.

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Это стало возможным, в том числе и потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках через минные поля и против вражеского огня.

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«Но эта хорошая новость скрывает и некоторые мрачные реалии. Потери также замедлились потому, что само контрнаступление замедлилось — и даже кое-где остановилось — поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России», — отмечают журналисты NYT.

Как пишет издание, несмотря на потери, украинцы пока прошли лишь около 8 из 96 километров (5 из 60 миль), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части.

Журналисты отмечают, что у России было много месяцев, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, поэтому фронт теперь засеян минами и покрыт окопами, а к тому же россияне активно применяют беспилотники и ударные вертолеты.

Учитывая эти укрепления, говорят эксперты, неудивительно, что Украина несет относительно серьезные потери на ранних этапах кампании.

Военные эксперты, с которыми общались журналисты NYT, говорят, что первые 25 км контрнаступления будут самыми тяжелыми, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется втрое больше сил — вооружения, личного состава или того и другого — чем обороняющимся.

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NYT отмечает еще и такой фактор как отсутствие превосходства в воздухе. Там напомнили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выражал разочарование тем, что Украина до сих пор воюет без западных истребителей F-16, обучение на которых лишь недавно одобрили США и которые не будут поставлены Киеву еще в течение ближайших месяцев. Это сделало украинские войска уязвимыми перед российскими вертолетами и артиллерией, отмечает издание.

Военные аналитики говорят, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно контрнаступления.

«Это не означает, что оно обречено на провал», — говорит Камиль Гранд, эксперт по обороне Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО.

Однако, добавляет он, отсутствие преимущества в воздухе и противовоздушной обороне, которое могли бы обеспечить западные самолеты, означает, что «уровень потерь, вероятно, будет выше, чем в других обычных конфликтах».

Сколько техники потеряли ВСУ в контрнаступлении

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Издание отмечает, что точное количество уничтоженной во время контрнаступления техники является строгой тайной. Официальные лица США согласовали только процентные показатели по утраченному вооружению. Поэтому журналисты проанализировали также данные из открытых источников.

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По данным аналитического портала Oryx, который подсчитывает исключительно визуально подтвержденные потери, в частности 28 БМП Брэдли были брошены, повреждены или уничтожены. Среди которых 15 — в селе в Запорожской области 8 и 9 июня во время вертолетной атаки на 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая попала в засаду на минном поле. Еще шесть Брэдли были брошены или уничтожены 26 июня в Малой Токмачке.

Как пишет NYT, 47-я бригада — одно из трех подразделений, которые были обучены и оснащены западом. И единственное, которое получило Брэдли. По официальным данным этой бригаде США передали 99 таких БМП.

Таким образом, пишет издание, это означает, что почти треть этих БМП была потеряна. При том все из них, кроме семи, были взорваны на одном поле боя.

Фото, опубликованное Минобороны РФ, на котором изображены уничтоженные БМП Bradley и танки Leopard в Запорожской области (Фото: Минобороны РФ)
Фото, опубликованное Минобороны РФ, на котором изображены уничтоженные БМП Bradley и танки Leopard в Запорожской области / Фото: Минобороны РФ

Данные Oryx также свидетельствуют, что за весь июнь было потеряно 24 танка, в том числе некоторые из собственных запасов Украины в дополнение к тем, которые поставили западные союзники.

Согласно этим данным, 10 из них — танки и системы разминирования Леопард немецкого производства. Вероятно, они были потеряны в бою с 33-й механизированной бригадой ВСУ — одним из трех подразделений, которые были развернуты в начале контрнаступления и которые должны были получить 32 Леопарда, согласно данным Пентагона.

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Это означает, что бригада в первую неделю боев потеряла 30% предоставленных ей Леопардов — то есть все, кроме двух, свидетельствуют данные Oryx.

По данным украинских властей, сейчас ВСУ глубоко продвинулись в южных районах Донецкой области — однако не более чем на пять миль (8 километров) от бывшей линии фронта в Великой Новоселке. Таким образом остается еще 55 миль (88 километров), чтобы добраться до Азовского моря — главной цели контрнаступления, что поможет перерезать сухопутный коридор РФ в Крым.

Также украинские войска продвигаются на двух участках в Запорожской области. Под Ореховым в Запорожской области, куда и была брошена основная часть Брэдли и Леопардов, продвижение идет медленнее. Там украинская армия продвинулась лишь на милю (1,6 километра), пишет NYT.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Танки Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника Юг Украины F-16 Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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