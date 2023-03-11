Ведение войны комбинированными средствами. Чему Запад должен учить украинцев, чтобы они достигли цели на поле боя — британский офицер

11 марта, 14:19
Эксклюзив NV
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Учения украинской пехоты на полигоне в Великобритании (Фото:Sgt Jimmy Wise / UK MOD)

Учения украинской пехоты на полигоне в Великобритании (Фото:Sgt Jimmy Wise / UK MOD)

Автор: Анна Павленко

Великобритания пообещала обучать 30 тыс. украинских военных в год. То же должны сделать другие страны, подчеркивает в интервью NV Фрэнк Ледвидж, офицер военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

Для успеха на поле боя Украина нуждается в большом количестве хорошо обученных военных. Причем их умения должны касаться не только управления отдельными видами техники и вооружений, но и ведения войны комбинированными средствами (combined arms warfare), подчеркивает эксперт.

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Эта сложная дисциплина позволяет планировать эффективную работу определенной машины в соединении с другими типами вооружений и войсками – артиллерией, танками, дронами, пехотой. Без знаний об организации такой работы войска рискуют оказаться в ситуации вроде той, что постигла российских захватчиков в феврале-марте 2022 года, приводит пример Ледвидж.

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Одной из причин, которые привели к большим потерям танков во время неудачного наступления россиян на Киев, было отсутствие пехоты, которая бы сопровождала тяжелую технику. Это позволило украинским военным с противотанковым вооружением подойти достаточно близко, чтобы ее уничтожить.

«И это лишь небольшой элемент ведения войны комбинированными средствами», – отмечает эксперт.

К тому же обучение этой дисциплине поможет ВСУ с максимальной пользой распоряжаться западным оружием. Поэтому странам Запада уже сейчас необходимо расширить возможности обучения для украинских военных, призывает экс-разведчик.

«Великобритания поставила своей целью выпускать по 30 тыс. солдат в год, — напоминает он. — Франция, Германия, Испания, Италия и особенно США должны делать то же, в таких же объемах».

Теги:   Великобритания Военные учения Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Военная подготовка Война России против Украины

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