06 июня 2018, среда

Украина передала ЮНЕСКО рассекреченный архив о Чернобыле

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Архивное фото из зоны отчуждения
Фото: Богдан Амосов/Радио НВ

Архивное фото из зоны отчуждения

Служба безопасности Украины передала рассекреченные документы об аварии на Чернобыльской АЭС для реестра Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Речь идет об информации, которая хранилась в отраслевом государственном архиве СБУ, большинство которой составляли рассекреченные фонды КГБ.

О тематике этих файлов спецслужба сообщает, что они "всесторонне отражают причины, ход и последствия аварии, реакцию советской власти и тогдашних спецслужб".

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Соответствующее подтверждение о включении в реестр ЮНЕСКО вручила представителям СБУ государственная архивная служба.

Между тем в Украине снимают фильмы об аварии нна ЧАЭС. В Киеве с 8 по 10 июня перекроют ряд улиц и проспектов из-за съемок мини-сериала Chernobyl.

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