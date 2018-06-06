Власти Киева предупредили о перекрытии ряда улиц из-за съемок сериала о Чернобыле - карта

Среди улиц, которые перекроют, и бул. Шевченко

Ряд улиц Киева с 8 по 10 июня перекроют для автомобильного транспорта из-за съемок мини-сериала Chernobyl.

Об этом сообщили в городской администрации.

В то же время общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Итак, перекроют:

8 июня

с 11:30 до 15:30 - трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, 1 (две правые полосы); трасса Е95 от ул. Голосеевского, 15 в направлении просп. Науки;

с 21:00 до 00:00 участок от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19.

9 июня с 06:00 до 20:00 от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19.

10 июня

с 11:00 до 17:30 от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71; от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9; от ул. Юрковского, 54 до ул. Юрковского, 59/5; от ул. Оленивской, 16 до ул. Оленивской, 10;

с 06:00 до 21:00 от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1; улица Репина от ул. Богдана Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко; от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11; от ул. Крещатик, 42-А до ул. Крещатик, 36.

Съемки мини-сериала проводить компания Р-Фильм, которая будет отвечать за подготовку и проведение мероприятий.

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