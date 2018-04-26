32 года после катастрофы на ЧАЭС: репортаж из зоны отчуждения

После того как четвертый реактор ЧАЭС накрыли новым саркофагом, уровень радиации возле станции снизился в разы

В мае на Чернобыльской атомной электростанции планируют ввести в эксплуатацию Новый чернобыльский саркофаг.

Это знаменательное событие ввиду того, что уже более 30 лет в Зоне отчуждения почти ничего не меняется. Все постепенно разрушается и зарастает лесом.

Дома в Припяти начали разваливаться. Во время ликвидации в 1986 году с них сняли кровлю, зараженную радиацией. Дождь и ветер разрушили здания и перекрытия. Рухнула часть корпуса школы №1, обнажив классы внутри здания. Туристам заходить внутрь строго запрещено. Возможно, через десять лет от города останется только строительный мусор.

Впрочем запрет останавливает не всех. Несмотря на запуск новых экскурсий, сталкеры до сих пор нелегально проникают в Зону отчуждения. Можно найти "следы отдыха" тех, кто ходит сюда тайными тропами.

Растения здесь растут повсюду - нет такого места, которое не могло бы стать для них почвой. Деревья прорастают через асфальт. На местном стадионе Авангард когда-то было поле, теперь в этом месте растет молодой лес. О том, что здесь когда-то играли в футбол, напоминают полуразрушенные трибуны.

В Припяти иногда проводит обучение Нацгвардия. На улицах можно найти гильзы от патронов. Стекла на некоторых окнах изрешечены пулевыми отверстиями.

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Станцию обслуживают 2400 рабочих. Все они так или иначе задействованы в выведении станции из эксплуатации. На многих объектах и ​​приборах уже висят соответствующие таблички.

Как сообщают сотрудники станции, после того как четвертый реактор ЧАЭС покрыли новым саркофагом, уровень радиации возле станции снизился в разы.

В Чернобыле, где находится администрация зоны отчуждения, работают два магазина. На полках много алкоголя, но до 19 часов продавать алкоголь запрещено.

В селах 10-километровой зоны до сих пор живут люди. Из 1200 переселенцев, которые вернулись сюда после эвакуации в 1987 году, осталось несколько десятков жителей.