Украина контролирует 45% Донецкой области, несмотря на все попытки врага захватить ее — Кириленко 12 сентября, 21:09 Донецкая область (Фото:Донецкая ОВА)

Несмотря на все усилия российских военных, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха — это не занятые, а уничтоженные врагом города.

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«Донетчина — одна из самых больших областей, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха — это не занятые врагом города, а уничтоженные города», — заявил Кириленко.

В понедельник, 12 сентября, украинские военнослужащие установили флаг Украины над Святогорским горсоветом Донецкой области, согласно фотографиям в соцсетях.



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