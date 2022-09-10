На окраинах Лимана Донецкой области продолжаются боевые действия — городской голова 10 сентября, 17:55 Лиман (до декоммунизации — Красный Лиман) находится под российской оккупацией с конца мая (Фото:Armyinform)

На окраинах Лимана Донецкой области, находящегося под российской оккупацией с конца мая, по состоянию на вечер субботы, 10 сентября, продолжаются боевые действия.

Об этом сообщил Суспільному городской глава Александр Журавлев.

«Российские военные еще упираются. Знамени пока нашего нет. Надо подождать немного», — добавил он.

Город Лиман располагается на севере Донецкой области, в 50 километрах от Изюма Харьковской области.

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Лиман был оккупирован российскими войсками 30 мая 2022 года.

1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея, Купянск и Изюм. Российские войска продолжают отступать под давлением украинских сил.

Также идет деоккупация украинских территорий на Херсонщине. 29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. С тех пор ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров. В ОК Юг пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 9 сентября сообщил, что за последние несколько дней украинские войска освободили от оккупантов более 1000 кв. км территорий.

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