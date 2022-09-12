Российские оккупанты обстреляли частный сектор и перинатальный центр Краматорска

12 сентября, 09:23
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Войска РФ обстреляли Краматорск (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Войска РФ обстреляли Краматорск (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

В понедельник, 12 сентября российские оккупанты обстреляли частный сектор и перинатальный центр Краматорска.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру», — написал он в Facebook.

Видео дня

По предварительной информации, без жертв.

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www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko
Фото: www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Краматорске Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=nZzQn8Tf6Go
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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