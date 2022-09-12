Российские оккупанты обстреляли частный сектор и перинатальный центр Краматорска
Войска РФ обстреляли Краматорск (Фото:www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
В понедельник, 12 сентября российские оккупанты обстреляли частный сектор и перинатальный центр Краматорска.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
«Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру», — написал он в Facebook.
По предварительной информации, без жертв.
В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Краматорске Донецкой области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.