Бункеры с российскими боеприпасами горят после взрыва (Фото: Maxar Technologies via REUTERS)

Киев углубляет взаимодействие с НАТО в области обмена разведданными и применения вооружения большой дальности. Великобритания уже оказывает Украине поддержку в осуществлении дальнобойных ударов по территории России.

Об этом 3 октября пишет Financial Times.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, Вашингтон призывает союзников по НАТО усилить поддержку Украины в разведке.

Великобритания уже помогает Киеву в осуществлении отдельных дальних ударов по территории России.

Реклама

Эту информацию Financial Times сообщила в статье о том, как США готовятся передать Украине новые разведданные для дальнобойных ударов. Новые данные могут помочь Украине точнее определять позиции российской ПВО и планировать маршруты ударов, повышая эффективность существующих дронов и ракет, а также использовать любое новое дальнобойное оружие, которое Вашингтон позволит продавать союзникам по НАТО для передачи Киеву.

Ранее США предоставили Украине ракеты HIMARS и ATACMS, которые способны поражать объекты внутри России, однако их запасы ограничены, а использование долговременных ударов пока происходит редко, добавили в издании.

По данным WSJ, президент США Дональд Трамп разрешил американской разведке передавать Украине данные для ракетных ударов по российской энергетике. Кроме того, США призывают союзников по НАТО поддержать аналогичные инициативы.

3 сентября британский министр обороны Джон Гили сообщил, что Великобритания рассматривает передачу Украине баллистических ракет NIGHTFALL после завершения их разработки.

По данным СМИ, ракета будет иметь дальность более 600 км, боевую часть около 400−500 кг, квазибаллистическую траекторию с маневрированием на финише для более высокой точности, а первые испытательные прототипы планируют подготовить через 9−12 месяцев.

11 мая 2023 года западные СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это стало первым дальнобойным западным оружием такого типа для ВСУ.