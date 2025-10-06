«Только вопрос времени». Какие два региона больше всего защищают от украинских воздушных атак россияне

Парханов рассказал, какие два региона больше всего защищают от воздушных атак россияне (Фото: 14 ОП БпАК)

Роман Парханов, замкомандира 14-го отдельного полка БпАК, рассказал NV, куда сейчас труднее всего прорваться украинским БПЛА, и когда упадет эта российская «антидронова стена».

Россия больше всего защищает от атак Московский регион и Крым, и украинские военные готовятся к комплексным ударам по вражеской территории.

Об этом Роман Парханов, заместитель командира 14-ого отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рассказал в интервью NV.

Реклама

«Москву защищали больше всего еще со времен Советского Союза, так это и осталось. А Крым — это про их „скрепы“ какие-то, — сказал он. — Но это не значит, что мы не можем преодолеть препятствия, и вы видите, что больше всего поражений делается именно по Крыму».

По его словам, сейчас в России, как и в Украине, выстраивается схема, которую в Европе называют «стеной дронов» — стена средств, которые позволяют другим средствам поражения не долететь до цели.

При этом военный отметил, что в случае преодоления препятствий первой линии, которая занимает 40−50 км, дальше возможно лететь куда угодно. Следующие препятствия начинаются на местах самих объектов, которые подлежат поражению. «Но это все реально, мы работаем и каждый день стараемся преодолевать все препятствия», — добавил он.

По мнению Парханова, 70% поражений в будущем будут осуществлять с помощью ракет. Сейчас же такой возможности нет, а главным средством поражения являются дроны.

«Мы ждем, когда дроны будут работать по Московскому региону и Москве вместе с ракетной техникой. Я считаю, что это будет в ближайшее время. Мы не стоим на месте и стараемся работать по этому региону», — сказал он.

Несмотря на то, что военный называет Московский регион наиболее защищенным на земле, это не означает того, что украинские военные не могут по нему бить.

«Наша задача — найти слабые места. Это только вопрос времени, когда мы будем комплексно наносить по нему удары и дронами, и ракетной техникой», — добавил Парханов.