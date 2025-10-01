Военный аналитик Майкл Кларк заявил, что Украина может подготовить неожиданную атаку, возможно, в оккупированном Крыму, еще до наступления холодов . Об этом он сказал во время еженедельной Q&A-сессии Sky News .

По его словам, сейчас обсуждается возможность передачи США Украине крылатых ракет Tomahawk. Они позволяют поражать цели в глубине России, их сложно перехватить благодаря точности и системам навигации, позволяющим лететь низко, повторяя рельеф местности.

«Украинцы любят устраивать сюрпризы», — подчеркнул Кларк.

Аналитик напомнил, что ВСУ уже атаковали радарные станции и объекты ПВО, в частности в Крыму. Создав «брешь» в ПВО, Украина может нанести удары по еще более важным целям.

Кларк предположил, что операция может быть масштабной: воздушные удары или даже морской десант в Крыму. Он также не исключил удара по Керченскому мосту.

Сейчас официальных заявлений о подготовке таких действий нет, добавляет Sky News.

Обсуждение предоставления Украине ракет Tomahawk

26 сентября издание Axios сообщило, что ракеты Tomahawk — единственная система американского оружия, которую президент США Дональд Трамп не согласился продавать странам НАТО для Украины.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал Трампу, что высокотехнологичное оружие поможет посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

Кроме того, в интервью The Axios Show, которое опубликовали 25 сентября, президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский сказал, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть, ведь у Украины нет стратегических самолетов, с которых их запускают.