Ракетный удар РФ по жилому дому в Вольнянске: количество погибших возросло до десяти человек, среди них — трое детей

18 ноября, 14:56
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Зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом (Фото:ДСНС)

Зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом (Фото:ДСНС)

Количество погибших в результате ракетных ударов РФ по жилому дому в Вольнянске возросло до десяти человек, трое из них — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, войска РФ выпустили по населенному пункты три ракеты С-300. Одна из них попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало десять человек.

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На данный момент известно о десяти погибших, среди жертв российской атаки — трое детей.

От вражеских обстрелов также пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры.

https://www.youtube.com/watch?v=g_5n9yetolc&t=603s

На месте удара работают прокуроры, следователи, эксперты и сотрудники экстренных служб.

В прокуратуре отметили, что количество жертв и пострадавших уточняется.

https://www.facebook.com/zap.gp.gov.ua/posts/pfbid0SFfhgvF9SaknQBd91NQXBwMyHum3cL9maHnBVw5YXP4JZzwX5DKhmqwUrZ3JZGiel

Удар РФ по Вольнянску был нанесен в ночь на 17 ноября.

Российские ракеты попали в жилые дома, в одном из которых проживали сразу три семьи.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Ракетные удары Вольнянск Война России против Украины

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