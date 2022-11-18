Ракетный удар РФ по жилому дому в Вольнянске: количество погибших возросло до десяти человек, среди них — трое детей 18 ноября, 14:56 Зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом (Фото:ДСНС)

Количество погибших в результате ракетных ударов РФ по жилому дому в Вольнянске возросло до десяти человек, трое из них — дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, войска РФ выпустили по населенному пункты три ракеты С-300. Одна из них попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало десять человек.

Видео дня

На данный момент известно о десяти погибших, среди жертв российской атаки — трое детей.

От вражеских обстрелов также пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры.

На месте удара работают прокуроры, следователи, эксперты и сотрудники экстренных служб.

В прокуратуре отметили, что количество жертв и пострадавших уточняется.

Удар РФ по Вольнянску был нанесен в ночь на 17 ноября.

Российские ракеты попали в жилые дома, в одном из которых проживали сразу три семьи.

Ранее сообщалось о девяти погибших.