Ракетный удар РФ по жилому дому в Вольнянске: количество погибших возросло до десяти человек, среди них — трое детей
Зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом (Фото:ДСНС)
Количество погибших в результате ракетных ударов РФ по жилому дому в Вольнянске возросло до десяти человек, трое из них — дети.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры в Facebook.
По данным следствия, войска РФ выпустили по населенному пункты три ракеты С-300. Одна из них попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало десять человек.
На данный момент известно о десяти погибших, среди жертв российской атаки — трое детей.
От вражеских обстрелов также пострадали территории и здания объекта критической инфраструктуры.
На месте удара работают прокуроры, следователи, эксперты и сотрудники экстренных служб.
В прокуратуре отметили, что количество жертв и пострадавших уточняется.
Удар РФ по Вольнянску был нанесен в ночь на 17 ноября.
Российские ракеты попали в жилые дома, в одном из которых проживали сразу три семьи.
Ранее сообщалось о девяти погибших.