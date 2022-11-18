Удар РФ по жилым домам в Вольнянске: количество жертв возросло — Тимошенко

18 ноября, 10:22
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Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются (Фото:ГСЧС)

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются (Фото:ГСЧС)

Возросло количество погибших в результате ракетного удара, нанесенного ВС РФ по жилым домам в Вольнянске Запорожской обалсти.

Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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«По состоянию на утро обнаружены еще двое погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, обстреливавших вчера жилые дома, уже обнаружено девять погибших», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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При этом замглавы ОПУ добавил, что аварийно-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

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Удар РФ по Вольнянску был нанесен в ночь на 17 ноября.

Российские ракеты попали в жилые дома, в одном из которых проживали сразу три семьи.

Уже утром того же дня российские захватчики продолжили обстрелы Украины. Были зафиксированы попаданияпо объектам критической инфраструктуры в Днепре и Одесской обалсти.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Ракетные удары Вольнянск Кирилл Тимошенко Война России против Украины

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