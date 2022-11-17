Ночью РФ атаковала Запорожскую область: зафиксировано прямое попадание ракет в жилые дома, четверо погибших, под завалами есть люди 17 ноября, 10:58 Российские ракеты полностью разрушили жилой дом в одном из населенных пунктов Запорожской области (Фото:Александр Старух/Telegram)

В ночь на четверг, 17 ноября, войска РФ нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области в районе Вольнянска, погибли четыре человека, под завалами жилых домов могут находиться люди.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram, россияне ударили тремя ракетами по гражданским объектам.

Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом. На месте работают спасатели.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил в своем Telegram, что было зафиксировано прямое попадание ракет в жилые дома. На данный момент подтверждены данные уже о четырех погибших.

«В одном из них проживали три семьи, всего около десяти человек. Сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов. Подтверждены четверо погибших», — резюмировал он.

Утром 17 ноября Россия начала снова наносить ракетные удары, есть попадания по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области. В ряде областей работает ПВО.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие, пострадали восемь человек, среди них — ребенок.

Над Киевом сбили крылатые ракеты оккупантов и дроны-камикадзе.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.