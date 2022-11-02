В Кривом Роге оккупанты ударили иранским дроном по объекту инфраструктуры, часть города без света и воды 2 ноября, 23:13 Обломки иранского дрона Shahed-136 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что страна-агрессор Россия вечером в среду, 2 ноября, атаковала город дроном-камикадзе. БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры, там значительные разрушения.

«Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы», — написал он в Telegram-канале.

Вечером 2 ноября российские оккупанты также наносили удары по Харькову и запустили дроны-камикадзе в сторону Запорожья.

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