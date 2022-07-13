Удар оккупантов по Часовому Яру: количество жертв возросло до 47 13 июля, 11:15 Из-под завалов дома в городе Часов Яр достали тела уже 47 погибших (Фото:ГСЧС)

Из-под завалов жилого дома в Часовом Яру, который был разрушен в результате удара российских оккупантов, достали тело еще одного погибшего.



Всего жертвами террористических войск РФ стали уже 47 человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Вечером 9 июля российские оккупанты выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.



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