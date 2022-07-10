Обстрел Часового Яра: число погибших возросло до 15 — ГСЧС 10 июля, 12:33 Российские оккупанты нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Число погибших в результате обстрела военными РФ Часового Яра возросло до 15. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено в 13:30. По состоянию на 13:00 спасатели обнаружили тела 15 человек, сообщили в ГУ ГСЧС Донецкой области.



С тремя людьми, находящимися под завалами, удалось установить и поддерживать языковой контакт, проводятся мероприятия по их спасению. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе ребенок. Из-под завалов спасли пятерых жителей.



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Об этом Суспільному сообщила спикер ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.



«Всего на месте события обнаружили тела десяти погибших людей. Спасены из-под завалов пять человек», — сказала она.

Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Утром 10 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о шести погибших и пятерых раненых; под завалами оставались не менее 34 человек, в том числе ребенок.

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