Обстрел Часового Яра: число погибших возросло до 15 — ГСЧС
Российские оккупанты нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Число погибших в результате обстрела военными РФ Часового Яра возросло до 15. Поисково-спасательная операция продолжается.
Обновлено в 13:30. По состоянию на 13:00 спасатели обнаружили тела 15 человек, сообщили в ГУ ГСЧС Донецкой области.
С тремя людьми, находящимися под завалами, удалось установить и поддерживать языковой контакт, проводятся мероприятия по их спасению. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе ребенок. Из-под завалов спасли пятерых жителей.
Об этом Суспільному сообщила спикер ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал.
«Всего на месте события обнаружили тела десяти погибших людей. Спасены из-под завалов пять человек», — сказала она.
Вечером 9 июля армия РФ выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Утром 10 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о шести погибших и пятерых раненых; под завалами оставались не менее 34 человек, в том числе ребенок.
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