Удар по Запорожью. Более 120 многоэтажек остались без отопления (обновлено) 19 ноября, 10:13 Жилой дом в Запорожье, поврежденный в результате российского ракетного удара, 21 октября 2022 года (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате ракетного удара по Запорожью вечером 18 ноября нарушено теплоснабжение в одном из районов города. Его обещают полностью восстановить ориентировочно в 23:00 в субботу, 19 ноября.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Взрывы ракет привели к повреждению трубопроводов централизованного отопления. 123 многоэтажки, где проживают более 17 тысяч абонентов, остались без отопления. Тепло вернули уже в 60 домов, работы продолжаются.

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«Какими бы аргументами не прикрывались российские захватчики, их террористические действия действительно направлены на создание гуманитарной катастрофы», — заявил Старух.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил , что коммунальщики уже отремонтировали поврежденный трубопровод. Теплоноситель был подан в дома, продолжается заполнение системы. На это нужно 3—4 часа. Обновлено в 14:25.





Вечером 18 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. В ОВА заявили о повреждении объекта промышленной инфраструктуры.



В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались отключения света: плановые, аварийные и экстренные. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

