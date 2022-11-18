Россия нанесла удар по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры — ОВА

18 ноября, 23:02
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Последствия удара россиян Вольнянску Запорожской области, 18 ноября 2022 года (Фото:ГСЧС/Facebook)

Последствия удара россиян Вольнянску Запорожской области, 18 ноября 2022 года (Фото:ГСЧС/Facebook)

Российские оккупанты вечером в пятницу, 18 ноября, нанесли ракетный удар по Запорожью.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram-канале, что в результате российского удара поврежден объект промышленной инфраструктуры, на место прибыли спасатели.

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Ранее Суспільне сообщало о взрывах в Запорожье.

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Вольнянске Запорожской области 17 ноября погибли десять человек, трое из них — дети.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Запорожье Инфраструктура Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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