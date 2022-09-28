Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

28 сентября, 20:58
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Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Александр Вилкул (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Российские оккупанты вечером в среду, 28 сентября, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram попросил жителей оставаться в укрытиях и ничего не выкладывать в соцсети.

В воздушном командовании Восток сообщили, что в Днепре работают силы ПВО. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

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Вечером 27 сентября россияне выпустили три крылатые ракеты Х-59 в направлении Одессы и Кривого Рога, все три сбила ПВО. За день до этого враг нанес ракетный удар по аэропорту Кривого Рога, разрушив его инфраструктуру.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Россия в войне против Украины потеряла больше 57% своего ракетного потенциала.

https://www.youtube.com/embed/v9exdYelTBg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кривой Рог Ракетные удары Ракетный удар Ракетные удары по Кривому Рогу

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