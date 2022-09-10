РФ потратила более 57% своего ракетного потенциала в войне с Украиной — Резников 10 сентября, 15:01 Транспортно-заряжающая машина 9Т250 комплекса Искандер-М (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что он кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же Буками», — сказал Резников.

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Также министр добавил, что россиянам, чтобы восстановить утраченный потенциал, понадобится минимум пять лет.

"Это при условии, что санкции попустят, потому что там очень много составляющих, электроники", - подчеркнул Алексей Резников.

Ранее представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что у страны-агрессора России наблюдается дефицит Искандеров . Он отметил, что войска РФ, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, просто выпускают старые ракеты по Украине.

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