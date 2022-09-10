РФ потратила более 57% своего ракетного потенциала в войне с Украиной — Резников

10 сентября, 15:01
Поделиться:
Транспортно-заряжающая машина 9Т250 комплекса Искандер-М (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

Транспортно-заряжающая машина 9Т250 комплекса Искандер-М (Фото:Vitaly V. Кузмин/Wikipedia)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что он кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же Буками», — сказал Резников.

Видео дня

Также министр добавил, что россиянам, чтобы восстановить утраченный потенциал, понадобится минимум пять лет.

Читайте также:

Страна-агрессор Россия использует в разных системах вооружения одни и те же иностранные компоненты (Фото:Conflict Armament Research via storymaps.arcgis.com) Эксперты удивлены низкотехнологичными компонентами, которые нашли в российском «передовом» оружии — NYT

"Это при условии, что санкции попустят, потому что там очень много составляющих, электроники", - подчеркнул Алексей Резников.

Ранее представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что у страны-агрессора России наблюдается дефицит Искандеров . Он отметил, что войска РФ, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, просто выпускают старые ракеты по Украине.

https://www.youtube.com/embed/EUxmXM2MD60
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Ракеты Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X