Россияне нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога — Днепропетровская ОВА

26 сентября, 22:27
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Люди во время удара не пострадали (Фото:Повітряне командування «Схід

Люди во время удара не пострадали (Фото:Повітряне командування «Схід"/Facebook)

Войска РФ ударили ракетой Х-59 по аэропорту Кривого Рога, люди во время удара не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту», — написал он.

Резниченко добавил, что инфраструктура аэропорта разрушена и его дальнейшее использование, а также использование оборудования невозможно.

Видео дня

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла большую часть своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.

https://www.youtube.com/embed/V5j-X_iXS6o
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Кривой Рог Ракетный удар

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