Российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области

Российские войска в ночь на 20 октября нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго.



«Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее», — говорится в сообщении компании.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 10 октября страна-агрессор Россия осуществила одну из крупнейших атак на энергетические объекты Украины, были существенные повреждения.