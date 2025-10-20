Российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области
На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы (Фото: @chernigivoblenergo)
Российские войска в ночь на 20 октября нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области.
Об этом сообщило АО Черниговоблэнерго.
«Энергетики усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные. Делаем все, чтобы заживить своих абонентов как можно быстрее», — говорится в сообщении компании.
На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 10 октября страна-агрессор Россия осуществила одну из крупнейших атак на энергетические объекты Украины, были существенные повреждения.