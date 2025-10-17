Более 10 ночных взрывов в Кривом Роге. Россия продолжает системный террор против энергетики Украины — Зеленский
Работник ГСЧС после удара РФ (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает ежедневный террор против украинской инфраструктуры, в частности энергетики. Очередная волна беспилотников ночью ударила по Кривому Рогу.
Об этом он сказал в ночном обращении 17 октября.
По словам президента, очередная волна беспилотников ночью ударила по Кривому Рогу, а еще десятки ударных дронов и ракеты атаковали другие регионы страны.
«Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней — именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия стремится превратить украинскую часть Европы в «остров опасностей и издевательств над жизнью людей», однако этого нельзя допустить.
В ночь на 17 октября Кривой Рог оказался под массированной атакой шахедов. Глава Совета обороны городов Александр Вилкул сообщал о «более 10 взрывах и более 10 шахедов над городом» и работе ПВО.