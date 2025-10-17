Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает ежедневный террор против украинской инфраструктуры, в частности энергетики . Очередная волна беспилотников ночью ударила по Кривому Рогу.

Об этом он сказал в ночном обращении 17 октября.

По словам президента, очередная волна беспилотников ночью ударила по Кривому Рогу, а еще десятки ударных дронов и ракеты атаковали другие регионы страны.

«Фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней — именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия стремится превратить украинскую часть Европы в «остров опасностей и издевательств над жизнью людей», однако этого нельзя допустить.

В ночь на 17 октября Кривой Рог оказался под массированной атакой шахедов. Глава Совета обороны городов Александр Вилкул сообщал о «более 10 взрывах и более 10 шахедов над городом» и работе ПВО.