Пожар на объекте энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине в результате российской атаки в ночь на 10 октября (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

В ночь на 10 октября страна-агрессор Россия осуществила одну из крупнейших атак на энергетические объекты Украины , есть существенные повреждения.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, комментируя комбинированный ночной удар.

«Значительная часть ракет в ударе — баллистические», — подчеркнула премьер.

Она подчеркнула, что было проведено совещание с ключевыми министерствами, государственными энергокомпаниями и всеми, кто ответственен за восстановительные работы.

«Есть поручения по каждому региону. Все службы работают для скорейшего заживления. В Киеве и Кировоградской области ожидаем полного восстановления водоснабжения до конца дня», — заверила Свириденко.

По ее словам, критическая инфраструктура в столице уже заживлена, работы продолжаются. В Киевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых отдельно будет сообщать Минэнерго и Укрэнерго.

Свириденко также сообщила, что на время работ на местах обеспечены альтернативные источники энергии — генераторы, пункты несокрушимости, дополнительная связь.

В Киеве и других областях увеличено количество патрулей полиции на улице и в транспорте.

В ночь на 10 октября страна-агрессор РФ осуществила очередную комбинированную атаку на Украину.

«Циничная и просчитанная атака: более 450 дронов и более трех десятков ракет против всего, что обеспечивает нормальность жизни и чего россияне хотят нас лишить», — отреагировал на вражеский удар президент Украины Владимир Зеленский.

Значительное количество потребителей обесточено в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

По словам Зеленского, по состоянию на утро известно о 20 пострадавших людях. В Запорожье в результате атаки РФ погиб ребенок.

По сообщению ДТЭК, Россия атаковала теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей из 497 (32 ракеты и 465 БПЛА различных типов).