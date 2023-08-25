Силы обороны нанесли удар по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму — Юсов 25 августа, 17:00 Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

В пятницу, 25 августа, украинские военнослужащие нанесли удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии Liga.net.

Он уточнил, что это не первый удар по 126-й бригаде.

«Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей», — сказал он.

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Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении, сообщил Юсов.

23 августа на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 Триумф. Взрыв произошел около 10:00 возле села Еленовка. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Еленовка на Тарханкутском полуострове.

Как результат, было полностью уничтожено саму установку, установленные на ней ракеты и личный состав.

В ГУР прокомментировали это событие и заявили, что уничтожение Украиной российского ЗРК С-400 Триумф в оккупированном Крыму будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове.

24 августа ГУР вместе с ВСУ успешно высадились на территории Крыма, повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали не менее 30 оккупантов.

