Несколько десятков убитых и раненых. Удар по 126-й бригаде оккупантов в Крыму был спецоперацией СБУ и ВСУ — источники NV 25 августа, 21:27 Место удара по 126-й бригаде Черноморского флота РФ (Фото:НВ)

Удар по 126 бригаде Черноморского флота РФ в пятницу, 25 августа, — это совместная спецоперация военной контрразведки СБУ и ВСУ, сообщают источники NV в СБУ.

Как сообщают наши источники, по оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

Сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых российских оккупантов. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника.

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Оккупанты оказались абсолютно не готовы к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. Поэтому источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

В пятницу, 25 августа, жители временно оккупированного Крыма сообщили о попадании в место скопления российских оккупантов в селе Перевальном Симферопольского района полуострова.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о поражении и добавил, что это уже не первый удар украинских военных по 126-й бригаде Черноморского флота РФ.