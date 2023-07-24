Запад допустил ошибки, которые усложнили наступление Украины — Observer 24 июля, 06:09 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг заявил, что ряд ошибок Запада во время подготовки ВСУ привели к медленным темпам наступления.



Об этом сообщает Observer.

В статье Запад должен сосредоточиться на подготовке войск Украины, иначе нам придется расплачиваться Вотлинг, в частности, пишет, что поставки техники необходимо было усиливать еще осенью 2022 года. Также он считает, что военные учения ВСУ должны были бы проходить дольше.



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«Штабная подготовка велась слишком медленно, поскольку союзники Украины предпочитали обучать украинских военных индивидуально. Лишь после решения о передаче Украине западных танков и БМП началось обучение украинцев целыми подразделениями», — пишет Вотлинг.



Также он отмечает, что во время учений украинские военные не могли использовать множество собственных наработок, которые не сертифицированы странами НАТО.

«Если западные военные сумели адаптировать свои методы взаимодействия с ВСУ к условиям войны, то чиновники и дипломаты по-прежнему действуют по шаблонам мирного времени и игнорируют то, что от исхода противостояния России и Украины зависит будущее европейской безопасности», — пишет Уотлинг.