Филатов заявил, что подозреваемый в убийстве Фарион мог готовить покушение и на него. В МВД опровергли

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион мог готовить покушение и на него. МВД отрицает эту информацию и утверждает, что полиция не обнаружила признаков подготовки к совершению преступлений против Филатова.

В Telegram Филатов рассказал, что в телефоне предполагаемого убийцы были обнаружены досье на ряд других публичных граждан Украины, в том числе и мэра Днепра.

Ранее полиция сообщала, что Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, мог планировать атаковать и нардепа Максима Бужанского.

«Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова. Даже непублично — хотя основания были одинаковые», — обращается Филатов к главе МВД Украины Игорю Клименко.

В МВД ответили, что информация о введении подозреваемым в поисковых системах фамилии Бориса Филатова была установлена, но признаков подготовки к покушению не было выявлено.

«В результате всесторонней проработки полученной информации, следствие Национальной полиции не выявило никаких признаков подготовки к совершению преступлений в отношении указанного лица. Отсутствуют какие-либо материалы, которые бы свидетельствовали о реальной угрозе его жизни или здоровью», — добавили правоохранители.

Правоохранители также призвали воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию «двойных стандартов».

Убийство Ирины Фарион — что известно

25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепа от ВО Свобода, публицистки и языковеда Ирины Фарион, которая умерла во Львове после выстрела в нее 19 июля.

26 июля МВД Украины провело брифинг, на котором раскрыло детали организации и убийства Фарион. Правоохранители рассказали, что задержанному уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

26 июля Зинченко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Сам он своей вины не признает.

25 декабря 2024-го в Нацполиции сообщили, что Зинченко изменили квалификацию преступления и теперь ему инкриминируют умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости и незаконное обращение с оружием. Дело направили в суд, Зинченко грозит пожизненное лишение свободы.